وزير الخارجية العُماني: عُمان لن تطبّع مع الاحتلال

أكّد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن عُمان لن تنضمّ إلى الدول الخليجية التي أعلنت عن تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وقال البوسعيدي في تصريح لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية:”عُمان أول دولة خليجية تدعم السلام الإسرائيلي الفلسطيني، منذ اتفاقية كامب ديفيد”.

قبل أن يردف:”لكنها (عُمان) لن تنضمّ إلى اتفاقيات إبراهيم. لأنها تفضل المبادرات التي تدعم الشعب الفلسطيني”.

وأضاف الوزير العُماني:”لكي تنجح اتفاقيات إبراهيم، يجب تحقيق تسوية نهائية ودائمة وعادلة للقضية الفلسطينية. على أساس حلّ الدولتين”.

وفي أوت 2020، وقّعت الإمارات والبحرين ما يسمى “اتفاقيات إبراهيم”. لتطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، برعاية من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.