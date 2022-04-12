وزير الخارجية الفرنسي في زيارة إلى الجزائر

يصل وزير الخارجية الفرنسي الفرنسي جان إيف لودريان، الأربعاء إلى الجزائر، في زيارة تدوم يومين لبحث التعاون وقضايا ذات اهتمام مشترك.

وتعد هذه الزيارة من لودريان الثانية في ظرف أشهر، حيث زار الجزائر مطلع ديسمبر الماضي، بعد أسابيع من أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وصرح لودريان أن زيارته إلى الجزائر تهدف إلى إرساء “علاقة ثقة” يطبعها احترام وسيادة كل طرف، معربا عن “أمله” في العمل على “رفع العوائق وحالات سوء الفهم التي قد تطرأ بين البلدين”.

وأوضح لودريان بعد استقباله من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، أنه يتوخى من زيارته إلى الجزائر تحقيق هدفين ألا وهما إرساء “علاقة ثقة بين بلدينا يطبعها احترام سيادة كل طرف، وكذا النظر إلى المستقبل من أجل العمل على بعث شراكتنا الضرورية وتعميقها”.