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وزير الخارجية الفرنسي يدعو لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

الشروق أونلاين
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وزير الخارجية الفرنسي يدعو لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

دعا وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، الثلاثاء، لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي وممارسة الضغوط عليه لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال سيجورنيه، لإذاعة آر.إف.آي وقناة فرانس 24 التلفزيونية، “يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش”.

وأضاف: “فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية. وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية”.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، أن 33207 فلسطينيين على الأقل استشهدوا في الصراع المستمر منذ ستة أشهر. ومعظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى وعلى شفا مجاعة.

ونددت وكالات تابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإغاثية الأحد بالحصيلة المدمرة الناجمة عن ستة أشهر من الحرب في غزة، محذرة من أن الوضع “أكثر من كارثي”.

يذكر أن سيجورنيه انتقد شهر مارس المنصرم سلطات الاحتلال في مقابلة مع صحيفة “لوموند”، معتبرا أنها مسؤولة عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال ستيفان سيجورنيه حينها: “من الواضح أن مسؤولية منع وصول المساعدات (إلى قطاع غزة) هي إسرائيلية”، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني الكارثي “يؤدي إلى أوضاع لا يمكن الدفاع عنها ولا يمكن تبريرها يتحمّل الإسرائيليون مسؤوليتها”.

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