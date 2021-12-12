وزير الخارجية الكرواتي يُثمن جهود الجزائر لإحلال السلم في المنطقة

ثمّن وزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي، جوردان جرليك رادمان، العاصمة، جهود الجزائر “الرائدة” لإحلال السلم في المنطقة، مشيدا بـ”الاستقرار” الذي تعيشه.

وقال رادمان، الأحد، في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، “تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية الذي أكدت له عمق روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعبرت عن إرادة كرواتيا لتعميق التعاون

وأضاف أن “الاستقرار الذي تعيشه الجزائر عامل محفز لتعزيز الشراكة، لاسيما دورها وجهودها الرائدة التي نثمنها، في سبيل إحلال السلم في المنطقة”.

وأعرب الوزير عن أمله في أن تساهم هذه الزيارة التي تكتسي “أهمية كبيرة” لدى كرواتيا، في منح “فرص جديدة للبلدين” وفتح “آفاق لزيارات متبادلة عالية المستوى”.

الرئيس تبون يستقبل وزير خارجية كرواتيا

واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، وزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية لجمهورية كرواتيا، جوردان جرليك رادمان، الذي يؤدي زيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية “فاللقاء حضره وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف”.