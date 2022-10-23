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وزير الخارجية المصري: “أهمية خاصة” لقمة الجامعة العربية في الجزائر.. لهذه الأسباب

الشروق أونلاين
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وزير الخارجية المصري: “أهمية خاصة” لقمة الجامعة العربية في الجزائر.. لهذه الأسباب
أرشيف
وزير الخارجية المصري

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن لقمة الجامعة العربية المقبلة في الجزائر “أهمية خاصة”، كونها تأتي بعد انقطاع طويل، بسبب تفشي وباء كورونا.

وأكد شكري في حديث لوكالة الأنباء الرسمية في الإمارات، أن قمة الجزائر ستكون مناسبة “لاستعادة وتيرة ودورية انعقاد القمم العربية، وإتاحة الفرصة أمام الزعماء العرب للتواصل والتشاور وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك”.

كما تحدّث الوزير المصري عن “تحديات دولية تواجه الأمة العربية”. مشيرا إلى ضرورة “التعامل معها، والقدرة على مواجهتها، من خلال العمل المشترك”.

وشدّد وزير الخارجية المصري بالمناسبة على “الاهتمام بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية محورية في العالم العربي، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في تحقيق طموحاته وإقامة دولته”.

بالإضافة إلى ذلك، ستتناول قمة الجزائر “العديد من القضايا الدولية والإقليمية التي لها أثرها على الأمن والاستقرار”، يضيف شكري، مؤكدا أن “الأمن القومي العربي، كلّ لا يتجزأ. وكافة الدول العربية تعمل سوياً لحماية أمنها القومي ومصالحها، في إطار العلاقات الدولية المبنية على الاحترام المتبادل”.

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