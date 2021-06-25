وزير الخارجية المغربي يكشف أسباب مقاطعة مؤتمر برلين 2  

كشف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عن أسباب مقاطعة المغرب لمؤتمر برلين 2 حول ليبيا المنعقد هذا الأسبوع.

وقال بوريطة، خلال ندوة صحفية جمعته مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بالرباط أن “المغرب لم يستدع لمؤتمر برلين 1 وكان له موقف حينها وتم استدعاؤه في الموعد الثاني وهو حاضر في الملف الليبي”

وأضاف بوريطة ردا على عدم استدعائه في الموعد الأول “المغرب، منذ البداية، كان له موقف من عدم استدعائه لحضور مؤتمر برلين الأول، وهذا الموقف لم نعبر عنه لكي يتم استدعاؤنا مرة ثانية بل جاء للتأكيد على أن المقاربة التي كانت في البداية والتي أدت إلى عدم استدعاء المملكة في المرة الأولى كانت مقاربة خاطئة”.

وأوضح بوريطة أن “الحضور في المؤتمرات ليس هو هدف المغرب، بل دورنا يتجلى في الوقوف مع الليبيين أولا، وأن نواكب ما يريده الليبيون لإيجاد حل لأزمتهم، ثم إن المغرب كان دائما يشتغل مع المؤسسات الليبية”.

وخلص الوزير المغربي إلى القول أن “المغرب لا يرى دوره في الملف الليبي خارج مظلة الأمم المتحدة والمجهود الدولي، سواء حضر أو لم يحضر؛ لكن هذه اعتبارات المملكة مرتبطة أيضا بطبيعة علاقاتنا مع البلد الذي يستضيف الاجتماع وما تشهده هذه العلاقة”.