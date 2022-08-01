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وزير الخارجية الموريتاني: على جميع الدول الاستعداد لـ”اضطرابات عميقة” قبل نهاية 2022

الشروق أونلاين
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وزير الخارجية الموريتاني: على جميع الدول الاستعداد لـ”اضطرابات عميقة” قبل نهاية 2022
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وزير الخارجية الموريتاني

توقّع وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم مرزوق حدوث “اضطرابات عميقة” على المستوى الدولي، داعيا دول العالم إلى الاستعداد لمواجهتها قبل نهاية العام 2022.

وجاء في تغريدة نشرها مرزوق بتاريخ 29 جويلية:”أهمّ ما ميز عام 2022 هو حدوث حرب تقليدية في قلب أوروبا، وأزمة اقتصادية عالمية، واستفحال الأزمة البيئية العالمية”.

قبل أن يضيف:”سيكون عام 2022 أيضًا، عام تعديل جيوستراتيجي عميق”. متابعا:”لا أحد يستطيع توقع ما سيحدث فيه مستقبلا، ويجب على كل دولة الاستعداد له من خلال تحسين قدرتها على تحمل الاضطرابات المحتملة”.

ولم يوضّح الوزير الموريتاني طبيعة الاضطرابات التي يتوقّع حدوثها، أو علاقتها بأزمة الحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية في الوقت الحالي.

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