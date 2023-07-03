وزير الخارجية الهولندي يشيد بدور الجزائر في مواجهة أزمة الطاقة العالمية

أشاد وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا يوم الإثنين، بدور الجزائر في مواجهة أزمة الطاقة في العالم، باعتبارها “شريكاً جادا وموثوقاً من قبل الجميع”.

جاء هذا في مكالمة هاتفية تلقاها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف من نظيره الهولندي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

واستهل الوزير الهولندي اتصاله بتوجيه التهاني للجزائر على انتخابها عضواً غير دائم بمجلس الأمن. متمنياً لها كل النجاح في إسهامها لتعزيز أداء الهيئة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وقد تناول الطرفان بهذه المناسبة واقع العلاقات الجزائرية الهولندية، وآفاق تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وتكثيف الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

“وفي هذا السياق، ثمن رئيس الدبلوماسية الهولندية دور الجزائر وإسهامها في مواجهة أزمة الطاقة في العالم، بصفتها شريكاً جادا وموثوقاً من قبل الجميع، لا سيما من قبل بلاده التي تتطلع لتقوية التعاون الثنائي في هذا المجال”.

كما تبادل الطرفان “وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي. في ظل التحديات التي يفرضها اتساع حدة ونطاق الخطر الإرهابي والجريمة الدولية المنظمة. فضلا عن تداعيات التغيرات المناخية”.

وفي ختام الاتصال، اتفق الوزيران على تعزيز التواصل الثنائي على مختلف المستويات، في أفق الاستحقاقات المبرمجة لا حقاً بين البلدين.