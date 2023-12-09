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ممثلا للرئيس تبون..

وزير الخارجية يحل بقطر للمشاركة في أشغال منتدى الدوحة

الشروق أونلاين
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وزير الخارجية يحل بقطر للمشاركة في أشغال منتدى الدوحة
أحمد عطاف يحل بقطر

حلّ وزير الخارجية أحمد عطاف، يوم السبت، بقطر، للمشاركة في أشغال منتدى الدوحة ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. 

ويشارك الوزير عطاف ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، في أشغال منتدى الدوحة، في طبعته الـ 21 تحت شعار “بناء مستقبل مشترك”.

ويعتبر منتدى الدوحة حسب بيان الخارجية “من المنتديات الدولية التي تنعقد سنوياً بهدف تشجيع الحوار والنقاش والتفاعل وتبادل التحاليل والرؤى حول أهم التحديات الراهنة في العالم”.

“وذلك بمشاركة قادة وممثلين عن الحكومات وصناع القرار وكذا مفكرين وباحثين وإعلاميين وأكاديميين”، يضيف البيان.

وستنصب أشغال هذه الدورة حول “سبل وآفاق تجاوز الأوضاع المتأزمة دولياً وإقليمياً في سياق تجلي مختلف الاختلالات الهيكلية التي تطبع منظومة العلاقات الدولية”.

“كما ستكون القضية الفلسطينية في صلب النقاشات بحكم التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالخصوص عجز مجلس الأمن عن وضع حد للعدوان الإسرائيلي الغاشم”.

“وعن الجرائم التي يرتكبها هذا الأخير في قطاع غزة وعن توفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني”، حسب المصدر ذاته.

وسيعقد الوزير عطاف على هامش أشغال منتدى الدوحة، “سلسلة من اللقاءات الثنائية مع العديد من نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة”.

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