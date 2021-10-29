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رياضة

وزير الخارجية “لعمامرة” يُؤمّن عودة المنتخب النسوي من السودان

علي بهلولي
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وزير الخارجية “لعمامرة” يُؤمّن عودة المنتخب النسوي من السودان

يعود المنتخب النسوي لكرة القدم إلى أرض الوطن بعد ظهيرة هذا السبت، على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد الجزائري لكرة القدم، سهرة الجمعة.

واضطرّ المنتخب الوطني النسوي للبقاء في السودان، منذ السبت الماضي. وذلك بِسبب الأحداث السياسية التي يشهدها هذا البلد العربي الشقيق.

وكان يُفترض أن يُواجه المنتخب الوطني النسوي مضيفه ونظيره السوداني، الثلاثاء الماضي. بِرسم إياب الدور الأوّل وقبل الأخير لِتصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 لِفئة الإناث.

وقدّم رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة تشكّراته إلى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، وسفارة الجزائر بِالخرطوم، على التسهيلات التي قدّماها للمنتخب النسوي في السودان.

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