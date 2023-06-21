وزير الخارجية يلتقي بممثلين عن الجالية الوطنية في صربيا (صور)

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، الأربعاء، بممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة بصربيا، حسبما أفاد به بيان الخارجية.

وشكل هذا اللقاء فرصة للنقاش والتفاعل مع أبناء الجالية حول اهتماماتهم وتطلعاتهم. المتصلة بما تشهده البلاد من تطورات في سياق بناء الجزائر الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، حسب البيان.

وحرص الوزير عطاف على التذكير بالتوجه الاستراتيجي الذي أرساه رئيس الجمهورية. بهدف مد جسور التواصل مع أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج بوطنهم الأم.

ناهيك عن مضاعفة الجهود للتكفل بانشغالاتهم واشراكهم كفاعلين أساسيين في مسار التنمية الوطني، حسبما جاء في البيان.

وجاء هذا اللقاء تكريسًا للسنة التي دأب عليها الرئيس تبون عبر جميع زياراته خارج الوطن، بلقائه ممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة في الدول التي يزورها.