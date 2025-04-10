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بدعوة من نظيره الإيطالي

وزير الداخلية إبراهيم مراد في إيطاليا

الشروق أونلاين
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وزير الداخلية إبراهيم مراد في إيطاليا
أرشيف
إبراهيم مراد

بدعوة من نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، يحلّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد بمدينة نابولي الإيطالية في زيارة رسمية.

هذه الزيارة ستخصّص، حسب ما أكده بيان للوزارة، للمشاركة في أشغال اللقاء التنسيقي الرباعي حول المسائل المتعلقة بشؤون الهجرة غير النظامية، الذي يجمع وزراء الداخلية لكل من الجزائر، إيطاليا، تونس، وليبيا.

“وسيشكل اللقاء مناسبة لتقييم مستوى التعاون بين البلدان الأربعة. لاسيما في مجال التنسيق الأمني ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، وفي مقدمتها الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر”.

كما ينتظر أن يتناول اللقاء الدولي الرباعي بالدراسة “فعالية التدابير العملياتية المتخذة، منذ آخر اجتماع رباعي عقد شهر ماي من السنة الماضية”.

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