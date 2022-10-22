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الجزائر

وزير الداخلية: استكمال تعديل قانوني الولاية والبلدية قبل نهاية 2022

الشروق أونلاين
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وزير الداخلية: استكمال تعديل قانوني الولاية والبلدية قبل نهاية 2022
ح.م
وزير الداخلية إبراهيم مرّاد

أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مرّاد يوم السبت، استكمال مشروع تعديل قانوني الولاية والبلدية، قبل نهاية السنة الجارية.

وقال مرّاد لدى إشرافه على مراسم تنصيب لجنة الخبراء المكلّفة بإثراء المشروع:”تمّ تحديد رزنامة زمنية تمتدّ إلى نهاية 2022، لاستكمال مشروع القانونين والمضيّ في التنفيذ الفعلي لأحكامهما”.

ويشارك في إثراء أشغال اللجنة عدد من ولاة الجمهورية، وممثلون للبرلمان بغرفتيه، ونواب محليون، وإطارات تابعة لمراكز البحث المتخصصة، وأساتذة وخبراء جامعيون.

وتسعى اللجنة لإبراز أوجه القصور التي يواجهها تطبيق الأحكام القانونية السارية منذ 10 سنوات. للوصول إلى اقتراحات فعالة تصبّ في التكفل بانشغالات المواطن، و تتناسب مع التوجه الجديد لجعل الجماعات المحلية إطارا لخلق الثروة الاقتصادية”، يضيف البيان.

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