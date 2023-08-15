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الجزائر

وزير الداخلية: استكمال 16 عملية من البرنامج التكميلي بخنشلة

الشروق أونلاين
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وزير الداخلية: استكمال 16 عملية من البرنامج التكميلي بخنشلة
جانب من اجتماع وزير الداخلية بالجهاز التنفيذي لولاية خنشلة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مرّاد، الثلاثاء، عن استكمال 16 عملية من البرنامج التكميلي بولاية خنشلة. 

وجاء هذا على هامش عقده اجتماع تقييمي لمدى تنفيذ البرنامج التنموي التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية للولاية، حسب بيان الوزارة.

وأكد الوزير مرّاد أنّ من “مجمل 59 عملية مسجلة ضمن البرنامج التكميلي تمّ استكمال 16 عملية ويجرى حاليا إنجاز 39 عملية. ويجب رفع وتيرة الانجاز إلى أقصاها”.

وأشار مراد إلى أن البرنامج “يهدف لاستدراك النقائص التنموية بالولاية و كذا تدعيم الهياكل القاعدية. بما يسمح باعطائها الدفع الإقتصادي”.

وذلك على غرار منشآت الطرق والسكك الحديدية وتلك التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار خاصة في القطاع الفلاحي، يقول الوزير.

كما شدد وزير الداخلية على “ضرورة الالتزام الصارم بآجال ومعايير الإنجاز وتسليم المشاريع ليحس المواطن بالوتيرة التصاعدية في التكفل بانشغالاته التنموية”.

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