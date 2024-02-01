وزير الداخلية الإيطالي: الصداقة بين الجزائر وإيطاليا تمتدّ لعشرات السنين

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي. الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحضر اللقاء حسب ما ذكره بيان للرئاسة، كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ووزير الداخلية إبراهيم مراد. والأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان.

وقال الوزير الإيطالي في تصريحه عقب اللقاء إنه حظي “بفرصة لإطلاع الرئيس تبون على العمل الذي أتمّه مع زميله وزير الداخلية الجزائري (في مستهلّ زيارته)”.

وأشار بيانتيدوسي في هذا السياق إلى “توقيع اتفاق للتعاون الأمني بين الجزائر وإيطاليا”. مشيدا بمستوى “الصداقة بين البلدين”.

“وهي صداقة امتدّت لعشرات السنين، وتقوم على رؤية مشتركة. وقد اتفقنا على تعزيزها أكثر في المستقبل”، يضيف المتحدث.

وحلّ وزير الداخلية الايطالي بالجزائر مساء الأربعاء، في زيارة رسمية إلى البلاد. وكان في استقباله الوزير مراد، وعدد من مسؤولي القطاع.

وقال بيان للوزارة، إن هذه الزيارة “ستشكل سانحة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين قطاعي الداخلية في البلدين”.

وتأتي الزيارة “تجسيدا للالتزامات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، لتعزيز التعاون المشترك بين الجزائر وإيطاليا في مختلف المجالات”، يضيف البيان.

وشهدت العلاقات الجزائرية الإيطالية حركية لافتة في الأيام الأخيرة. حيث حلَّ وزير الخارجية أحمد عطاف يوم الأحد بإيطاليا، لتمثيل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أشغال القمة الإيطالية الإفريقية.

كما احتضن النادي الوطني للجيش ببني مسوس يومي 29 و30 جانفي، أشغال الدورة الـ14 للّجنة المختلطة الجزائرية الإيطالية للتعاون في المجالات التقنية-عسكرية وصناعة الدفاع.