وزير الداخلية الإيطالي يزور الجزائر

حلّ بالجزائر مساء الأربعاء، وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوزي في زيارة رسمية يجريها إلى البلاد.

وكان في استقبال الوزير الإيطالي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، وعدد من مسؤولي القطاع.

وقال بيان للوزارة، إن هذه الزيارة “ستشكل سانحة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين قطاعي الداخلية في البلدين”.

وتأتي الزيارة “تجسيدا للالتزامات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، لتعزيز التعاون المشترك بين الجزائر وإيطاليا في مختلف المجالات”، يضيف البيان.

وشهدت العلاقات الجزائرية الإيطالية حركية لافتة في الأيام الأخيرة. حيث حلَّ وزير الخارجية أحمد عطاف يوم الأحد بإيطاليا، لتمثيل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أشغال القمة الإيطالية الإفريقية.

كما احتضن النادي الوطني للجيش ببني مسوس يومي 29 و30 جانفي، أشغال الدورة الـ14 للّجنة المختلطة الجزائرية الإيطالية للتعاون في المجالات التقنية-عسكرية وصناعة الدفاع.