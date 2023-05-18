وزير الداخلية التركي يفتح النار على واشنطن (فيديو)

يتّهمها بمحاولة التدخّل في انتخابات بلاده

اتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوربي بمحاولة التأثير على الإنتخابات الرئاسية التركية، هذا في تصريحات له خلال لقاء تلفزيوني على الجزيرة مباشر اليوم الخميس 18 ماي.

صويلو قال “الولايات المتحدة تتدخل في الانتخابات التركية ولا تريد الديمقراطية في بلادنا” مضيفا أن حتى “الاتحاد الأوربي أراد التأثير في خيارات الشعب التركي خلال الانتخابات”.

الوزير التركي أضاف أيضا أن “الرئيس أردوغان سيفوز في الجولة الثانية وسيكون يوم 28 مايو عرسا للديمقراطية” كما حذر أنه في حالة فشل أردوغان في الدور الثاني من الإنتخابات أن تركيا ستدخل “تحت مظلة الدول الغربية ولن تكون متوازنة كما هي الآن في عهد أردوغان”.

أما في حديثه عن ملف المهاجرين السوريين المتواجدين على الأراضي السورية، سليمان صويلو قال أن رقم 10 ملايين لاجيء الذي تقدمه المعارضة غير صحيح، وأضاف أن 98 بالمئة من السوريين المقيمين في تركيا مسجلون لدى الحكومة التركية بشكل رسمي.

مضيفا أن نصف مليون لاجئ سوري عاد إلى سوريا بشكل طوعي، لكنه نفى رغبة حكومة أردوغان إعادة الباقين في تركيا قصرا. “لن نرسل اللاجئين السوريين إلى مناطق غير آمنة وسنطلب منهم العودة طوعيا إذا توفرت الظروف لذلك”، قال صويلو.

للإشارة فإن سليمان صويلو، منتمي إلى حزب العدالة والتنمية التركي، وهو معروف بمناصرته للسوريين المتواجدين كلاجئين في تركيا. وسبق وأن دعا في وقت سابق إلى منح الجنسية التركية للأطفال السوريين المولودين في تركيا والذين يبلغ عددهم مليون طفل.