وزير الداخلية التركي: 175 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد

كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا يوم الأربعاء، أن ما يزيد عن 175 ألف سوري مقيم في تركيا عادوا إلى سوريا، منذ سقوط النظام السابق في ديسمبر الماضي.

وفي الساعات الأولى من فجر يوم 8 ديسمبر 2024، تمكّنت فصائل المعارضة السورية المسلحة، من دخول العاصمة دمشق. وأعلنت سقوط نظام عائلة الأسد، بعد 53 سنة من الحكم.

وقال الوزير التركي لوكالة الأناضول إن “عمليات العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم تسارعت عقب سقوط نظام الأسد يوم 8 ديسمبر الماضي”. مؤكدا أن “السلطات التركية تقوم بما يلزم لتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين إلى بلادهم طوعا وبشكل آمن ومشرف”.

في نفس الوقت، أشار قايا إلى أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم بشكل طوعي ما بين عامي 2017 و2025، بلغ 915 ألف لاجئ.

من جهة أخرى، نفى ذات المسؤول “وجود أي خطة لتوطين مدنيين فلسطينيين من غزة في مخيمات شمال سوريا”، مشدّدا على أن “مثل هذه الادعاءات عارية عن الصحة تماما”.