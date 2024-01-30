-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزير الداخلية التونسي: استقرار تونس وأمنها من أمن واستقرار الجزائر

الشروق أونلاين
  • 60
  • 0
وزير الداخلية التونسي: استقرار تونس وأمنها من أمن واستقرار الجزائر
أرشيف
وزير الداخلية التونسي

أشاد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي يوم الإثنين، بالتنسيق الأمني “المثمر والبناء” بين تونس والجزائر على مستوى الشريط الحدودي. مؤكدا أن “استقرار تونس وأمنها من استقرار وأمن الجزائر”.

وأشرف الفقي الذي يجري زيارة رسمية إلى الجزائر، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، على انطلاق أشغال الدورة الأولى للّجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية.

وقال الوزير التونسي في كلمته بالمناسبة إن “الجزائر وتونس تعمل على تعزيز الأمن بالمناطق الحدودية، لمواجهة التهديدات الإرهابية، والتصدي لشبكات التهريب”.

وتابع الفقي يقول:”يحق لنا الإشادة بالتنسيق المثمر والبناء، القائم بين المصالح الأمنية (الجزائرية والتونسية) على مستوى الشريط الحدودي”.

كما أشار الوزير إلى أن “سكان المناطق الحدودية يلعبون دورا محوريا في معاضدة جهود المؤسستين العسكرية والأمنية للتصدي للإرهاب”. وهو ما يستوجب “ضبط استراتيجية مشتركة لتنمية هذه المناطق”، حسبه.

مقالات ذات صلة
مرَاد يصل آفلو للإشراف على تنصيب الوالي المنتدب

مرَاد يصل آفلو للإشراف على تنصيب الوالي المنتدب

الجزائر-تونس: مرَاد يدعو إلى تحصين المناطق الحدودية المشتركة

الجزائر-تونس: مرَاد يدعو إلى تحصين المناطق الحدودية المشتركة

الرئيس تبون يشرف على نهائي كأس الجزائر العسكرية لكرة القدم

الرئيس تبون يشرف على نهائي كأس الجزائر العسكرية لكرة القدم

5 قتلى في حادث مرور بعين الدفلى

5 قتلى في حادث مرور بعين الدفلى

“اختلالات” في حركة تحويلات الأساتذة والموظفين بالتربية

“اختلالات” في حركة تحويلات الأساتذة والموظفين بالتربية

تنبيه: رياح قوية وتطاير للرمال عبر هذه الولاية

تنبيه: رياح قوية وتطاير للرمال عبر هذه الولاية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد