وزير الداخلية التونسي: استقرار تونس وأمنها من أمن واستقرار الجزائر

أشاد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي يوم الإثنين، بالتنسيق الأمني “المثمر والبناء” بين تونس والجزائر على مستوى الشريط الحدودي. مؤكدا أن “استقرار تونس وأمنها من استقرار وأمن الجزائر”.

وأشرف الفقي الذي يجري زيارة رسمية إلى الجزائر، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، على انطلاق أشغال الدورة الأولى للّجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية.

وقال الوزير التونسي في كلمته بالمناسبة إن “الجزائر وتونس تعمل على تعزيز الأمن بالمناطق الحدودية، لمواجهة التهديدات الإرهابية، والتصدي لشبكات التهريب”.

وتابع الفقي يقول:”يحق لنا الإشادة بالتنسيق المثمر والبناء، القائم بين المصالح الأمنية (الجزائرية والتونسية) على مستوى الشريط الحدودي”.

كما أشار الوزير إلى أن “سكان المناطق الحدودية يلعبون دورا محوريا في معاضدة جهود المؤسستين العسكرية والأمنية للتصدي للإرهاب”. وهو ما يستوجب “ضبط استراتيجية مشتركة لتنمية هذه المناطق”، حسبه.