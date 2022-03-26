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وزير الداخلية التونسي يتعرّض لمحاولة اغتيال طعنا بالسكين

الشروق أونلاين
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وزير الداخلية التونسي يتعرّض لمحاولة اغتيال طعنا بالسكين
أرشيف
وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين

تعرّض وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، لمحاولة اغتيال طعنا بالسكين. حسب ما أفادت به مصادر أمنية محلية.

وحسب ما نقلته إذاعة “موزاييك” التونسية عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني. فقد “توصّلت التحريات إلى أنّ العملية الإرهابية التي استهدفت دورية للحرس الوطني في منطقة قبلي، كانت تستهدف اغتيال وزير الداخلية”.

ووفقا للمتحدث، فقد تعرّضت دورية للحرس الوطني إلى محاولة اعتداء بالسكين من قبل “عنصر متطرف” مرتبط بمجموعتين إرهابيتين في مدنين وسوسة. قبل أن تتمّ السيطرة عليه.

وأضاف ذات المتحدث أنّ هذه المحاولة “كانت تمهّد لاغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وطعنه بسكين من قبل هذا العنصر الإرهابي. في خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية توزر”.

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