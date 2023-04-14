وزير الداخلية: الجزائر تواجه حربا باستخدام المخدرات

أكد وزير الداخلية، ابراهيم مراد، الخميس، أنّ “الجزائر تواجه حربا باستخدام المخدرات تستوجب على الجميع مواجهتها بشتى الوسائل”.

وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أوضح مراد أنّ “الجزائر مستهدفة من خلال المخدرات إذ تواجه حربا من الجارة الغربية تستوجب علينا مواجهتها بشتى الوسائل”.

وأوضح أن ذلك يتم من خلال إشراك جميع القطاعات والهيئات المختصة والمجتمع المدني، منوها في ذات الوقت بالعمل الجبار الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة وحماية حدودنا من جميع أشكال الجريمة.

وفي السياق ذاته، كشف الوزير عن معالجة 32742 قضية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، من قبل مصالح الأمن تورط فيها 37352 شخص وتم خلالها حجز حوالي 2.5 طن من القنب الهندي و17 كلغ من الكوكايين وقرابة 1 كلغ من الهيروين، بالإضافة الى 3.5 مليون قرص من المؤثرات العقلية”.

كما لفت إلى أن ذات المصالح تمكنت خلال سنة 2022 من “معالجة 85538 قضية تتعلق بجميع الجرائم المتصلة بالمخدرات، تورط فيها 97863 شخصا أغلبهم شباب وتم على إثرها، حجز 5 أطنان من القنب و22 كلغ من الكوكايين و8.5 كلغ من الهيروين وأكثر من 7 ملايين قرص من مختلف المؤثرات العقلية”.

واعتبر الوزير أن هذه الحصيلة “المهولة والمستمرة”، تؤكد “حجم الجهود المبذولة من قبل جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع مصالح دائرته الوزارية ومختلف الأجهزة الامنية الأخرى في التصدي لمختلف أشكال الجريمة المتعلقة بالمخدرات وهذا ما يثبت -كما قال-مدى تأهب ويقظة أجهزة الدولة في محاربة هذه الآفة”.

وبالنسبة للإجراءات المتخذة في هذا الإطار، أوضح الوزير أن مصالحه وبالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية “أعدت استراتيجية وطنية شاملة ومتوازنة اعتمدت أساسا على الحد من عرض المخدرات والعمل على تخفيض الطلب عليها مع ضمان تكفل ناجع بالمدمنين من حيث العلاج والتأهيل الاجتماعي وذلك تحت إشراف فوج عمل خاص بالوقاية من هذه الظاهرة والذي تمت مناقشة نتائجه على مستوى المجلس الشعبي الوطني”.

وتجسيدا لهذه الاستراتيجية، يضيف مراد، تعمل مختلف المصالح الأمنية على” إعداد وتنفيذ مخططات عمل بإقحام جميع وحداتها العملياتية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكذا تبني سياسة وقائية مبنية على التحسيس والتوعية من مخاطر هذه الآفة”.