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الجزائر

وزير الداخلية الفلسطيني في الجزائر

الشروق أونلاين
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وزير الداخلية الفلسطيني في الجزائر
ح.م
وزير الداخلية الفلسطيني في الجزائر

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد يوم الإثنين بمطار هواري بومدين الدولي، نظيره الفلسطيني زياد محمود محمد هب الريح، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم يومين.

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