وزير الداخلية الفلسطيني في الجزائر
استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد يوم الإثنين بمطار هواري بومدين الدولي، نظيره الفلسطيني زياد محمود محمد هب الريح، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم يومين.
استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد يوم الإثنين بمطار هواري بومدين الدولي، نظيره الفلسطيني زياد محمود محمد هب الريح، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم يومين.
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.