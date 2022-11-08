-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزير الداخلية: صحراء الجزائر يمكنها تحقيق الأمن الغذائي الوطني

الشروق أونلاين
  • 93
  • 0
وزير الداخلية: صحراء الجزائر يمكنها تحقيق الأمن الغذائي الوطني

أكد وزير الداخلية، إبراهيم مراد، الثلاثاء، على أهمية التوجه نحو الاستثمار الفلاحي بالمناطق الصحراوية يمكن أن تلعب دورا أساسيا في ضمان الأمن الغذائي الوطني.

واعتبر مراد خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية المغير أن “مستقبل الجزائر اليوم يكمن في صحرائها التي يمكن أن تشكل قاعدة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، من خلال الاستثمار النوعي في القطاع الفلاحي”.

وفي هذا السياق قال الوزير، أن ولاية المغير تستغل حاليا 10 بالمائة فقط من مساحتها الإجمالية في النشاط الفلاحي في حين أن قدراتها الحقيقية أكبر من ذلك بكثير بالنظر إلى الاحتياطي الهام الذي تتوفر عليه من المياه الجوفية، مضيفا أنه بات من الضروري تحديد المساحات القابلة للاستصلاح وتمكين المستثمرين من العمل فيها.

وأكد مراد في ذات الخصوص أن “الدولة عازمة على مساعدة ومرافقة الراغبين في تنمية هذا القطاع، وهو ما وعد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أكثر من مناسبة”.

وخلال معاينته لمستثمرة خاصة بالمغير مختصة في إنتاج وتخزين وتعليب التمور، قال مراد أن ولاة الجمهورية مدعوون لتذليل الصعوبات أمام الراغبين في تطوير الاقتصاد الوطني ومرافقتهم في إتمام الإجراءات الإدارية بأريحية تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية في هذا الصدد”.

مقالات ذات صلة
هكذا فككت الدبلوماسية الجزائرية “ألغام القمة” منذ البداية

هكذا فككت الدبلوماسية الجزائرية “ألغام القمة” منذ البداية

بالصور.. بلعريبي يقوم بزيارة فجائية إلى موقع 13300 مسكن بسيدي عبد الله

بالصور.. بلعريبي يقوم بزيارة فجائية إلى موقع 13300 مسكن بسيدي عبد الله

سايحي: فتح 19 ألف منصب جديد في قطاع الصحة عام 2023

سايحي: فتح 19 ألف منصب جديد في قطاع الصحة عام 2023

هذه درجات الحرارة المرتقب تسجيلها الأربعاء

هذه درجات الحرارة المرتقب تسجيلها الأربعاء

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 08 نوفمبر 2022

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 08 نوفمبر 2022

إعادة النظر في شبكة تقييم التأهيل الجامعي والترقية

إعادة النظر في شبكة تقييم التأهيل الجامعي والترقية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد