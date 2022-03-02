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وزير الداخلية في زيارة رسمية إلى تونس

الشروق أونلاين
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وزير الداخلية في زيارة رسمية إلى تونس

يجري وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، زيارة رسمية تدوم يومين ( الثلاثاء والأربعاء) إلى تونس. من أجل المشاركة في أشغال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، ستعنى هذه الدورة “بدراسة عدد من المواضيع ذات الصلة بتعزيز التعاون والتشاور في المجالات ذات الاهتمام المشترك. لا سيما في المجال الأمني والحماية المدنية”.

كما سيتم في خلال أشغال هذه الدورة “مناقشة التقارير المرحلية لمختلف هيئات المجلس”، يضيف البيان.

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