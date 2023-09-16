وزير الداخلية: مراجعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم على وشك الإنهاء

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، السبت، أن الدولة على وشك انهاء مراجعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، اعتبارا من أن المخطط الحالي الذي أعد قبل نحو عشر سنوات لم يعد يستجيب للمتطلبات الحالية، وذلك ما يعتبر من بين المستجدات التي جاءت بها سياسية رئيس الجمهورية.

وقال مراد، خلال كلمة له بمناسبة إشرافه على تنصيب الوالي الجديد لمعسكر، فريد محمدي، إن المشاريع التي أقرها رئيس الجمهورية ضمن برنامج مناطق الظل قد أتت أكلها وقد ظهرت ثمارها جلية على حياة قاطني هذه المناطق بعد ما تحسنت ظروفهم، مضيفا أنه سيتم مواصلة التنمية المحلية في إطار البرامج التنموية العادية.

ودعا مراد الولاة ورؤساء البلديات إلى تثمين ممتلكات ومداخيل البلديات، إذ لا يمكن أن يتم إيجار محل أو سكن تابع للدولة بعشرات الدنانير وبالمقابل تستأجر ممتلكات الخواص بعشرات آلاف الدنانير، مشددا على وجوب حرص المسؤولين المحليين على تحصيل مداخيل ممتلكات الدولة لضمان الراحة المالية لكل جماعة محلية.

ووجّه مراد الولاة إلى ضرورة الاعتماد على الديمقراطية التشاركية في اتخاذ القرارات وتحقيق المشاريع حتى تكون محل إجماع وقبول.