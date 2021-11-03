وزير الداخلية: هكذا يتم اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي

عرض وزير الداخلية كمال بلجود، طريقة اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي، المعايير المعتمدة والخطوات الواجب إتباعها بعد ظهور نتائج الانتخابات.

وأوضح بلجود، الأربعاء، خلال كلمته في جلسة الاستماع المنظمة من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية للمجلس الشعبي الوطني، أنه اعتمادا على المعايير التي وضعت لتنظيم الانتخابات البلدية المقررة يوم 27 نوفمبر الجاري وتماشيا مع أحكام قانون الانتخابات فإن اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي يتم وفق المراحل التالية:

1- تقديم المترشح لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد.

2- في حالة عدم حصول قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد يمكن للحائزين على 35 بالمائة من المقاعد تقديم مرشح.

3- في حالة عدم حصول أي قائمة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها.

4- اجتماع المجلس الشعبي البلدي المخصص لانتخاب رئيسه يعقد تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا خلال الخمسة أيام التي تلي تنصيب المجلس.

5- تقليص الآجال المخصص للوالي لاستدعاء للمجلس الشعبي البلدي من أجل تنصيبه إلى 8 أيام بدلا من 15 يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية.

6- اعتماد نظام القائمة المفتوحة في القانون العضوي الجديد لا يمس جوهر الاقتراع بل الغرض منه محارب المال الفاسد والابتعاد عن نظام الأمر الواقع وتعين متصدر القائمة التي فازت بأغلبية الأصوات رئيسا للمجلس حتى وإن كان غير مقبول من باقي الأعضاء.

وأوضح بلجود في ختام مداخلته أنه وبهذا التعديل أصبح لصوت الناخب تأثير في اختيار المرشح وهو ما يعزز مبدأ حرية اختيار الناخب.