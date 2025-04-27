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الجزائر

وزير الداخلية يؤكد إعادة إسكان المتضررين جراء حادث انزلاق التربة في وهران

الشروق أونلاين
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وزير الداخلية يؤكد إعادة إسكان المتضررين جراء حادث انزلاق التربة في وهران
ح.م
وزير الداخلية

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد يوم الأحد، اجتماعا وزاريا مع ممثلين عن السكان المتضرّرين جراء حادث انزلاق التربية بحي الصنوبر في وهران، الذي أودى بحياة 4 أشخاص.

وحضر الاجتماع كل من والي وهران، ووزراء التضامن والسكن، إلى جانب المدراء العامين للأمن الوطني والحماية المدنية، ومسؤولين مدنيين وعسكريين آخرين.

وقال مراد خلال اللقاء إن “الوفد الوزاري تنقل إلى وهران بأمر من رئيس الجمهورية، للاطمئنان على صحة المصابين، ومؤازرة العائلات التي فقدت ذويها”.

وأكد الوزير بهذه المناسبة، أنه “سيتم اتخاذ الترتيبات اللازمة وإيجاد الصيغة الأنسب للقيام بإعادة إسكان المواطنين المتضررين”. مشدّدا على “الشروع في ترحيل العائلات المعرضة للخطر ابتداء من اليوم”.

وفي هذا الصدد، دعا وزير الداخلية ممثلي السكان “إلى أن يكون لهم دور إيجابي في الوقوف مع اللجان التي ستعمل على تشخيص وتحديد المصنّفين منهم في حالة خطر”.

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