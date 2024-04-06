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الجزائر

وزير الداخلية يؤكد استلام 3 طائرات لإطفاء الحرائق

الشروق أونلاين
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وزير الداخلية يؤكد استلام 3 طائرات لإطفاء الحرائق
أرشيف
وزير الداخلية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد يوم السبت، استلام 3 طائرات جديدة لإطفاء الحرائق، في انتظار استلام طائرات أخرى.

وتلقى الوزير مراد، خلال زيارته إلى الوحدة المركزية للحماية المدنية بولاية الجزائر، عرضا حول مخطط مجابهة الحرائق والاستعدادات الجارية لموسم الاصطياف.

قبل أن يذكر في كلمة له بالمناسبة، “بضرورة تجنيد كل الوسائل بصفة استباقية هذه السنة، بما يضمن مجابهة مثلى للمخاطر المرتبطة بالموسم”.

قبل أن يعلن عن “تعزيز المنظومة الجوية الوطنية لمواجهة الحرائق، من خلال اقتناء طائرات تدخل جديدة”. مؤكدا استلام 3 طائرات منها.

وفي فيفري الماضي، كشف وزير الداخلية أن مصالح شركة طاسيلي للطيران، باشرت إجراءات اقتناء 6 طائرات لإخماد الحرائق.

وستبلغ سعة كل واحدة من هذه الطائرات، التي يتمّ اقتناؤها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، 3000 لتر، يوضح الوزير.

وستستلم الجزائر 5  من هذه الطائرات قبل نهاية شهر أفريل 2024. على أن تُستلم الطائرة الأخيرة قبل نهاية السنة الجارية.

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