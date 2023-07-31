وزير الداخلية يتفقد المصابين بمستشفى “الحروق الكبرى” (صور)

قدم واجب العزاء لعائلة شهيد الواجب الوطني بالبليدة..

تفقد وزير الداخلية ابراهيم مراد، الإثنين، بمستشفى الحروق الكبرى بزرالدة، المصابين جراء الحرائق الأخيرة التي مست عدة ولايات من الوطن.

ورافق الوزير مراد وزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو، حيث تفقدا أيضا “الحالة الصحية ومستوى التكفل بالمصابين الذين تم إجلاؤهم من تمنراست إثر الحادث المروري الأليم”.

وأكد وزير الداخلية “حرص السلطات العمومية على مرافقة عائلات الضحايا لتجاوز هذا الظرف العصيب”.

كما تنقلا أيضا إلى بلدية الأربعاء بولاية البليدة، لتقديم واجب العزاء لعائلة شهيد الواجب الوطني “بوخاري نور الدين” الذي استشهد بولاية بجاية على إثر الحرائق الأخيرة.

كما قدما الوزيران للعائلة الإعانة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب بيان وزارة الداخلية.

يذكر أنّ الوزيران مراد وكريكو وبتكليف من رئيس الجمهورية تنقلا إلى عين البنيان حيث قام بتقديم واجب العزاء إلى العائلات التي فقدت 8 من أفرادها في هذه الحرائق.