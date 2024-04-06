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الجزائر

وزير الداخلية يزور مقر قيادة الأمن الوطني

الشروق أونلاين
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وزير الداخلية يزور مقر قيادة الأمن الوطني

 أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، جولة تفقدية، اليوم السبت،قادته إلى مركز القيادة والمراقبة التابع للمديرية العامة للأمن الوطني.

وخلال هذه الزيارة، أعطى الوزير مراد، إشارة انطلاق أشغال إعادة تأهيل مركز القيادة والمراقبة، الذي سيتضمن أشغال تهيئة عديد المرافق والتجهيزات، كما ثمن الخطوة التي بادرت بها مصالح ولاية الجزائر، لإنجاز شبكة الإشارات الضوئية ثلاثية الألوان، والتي تهدف إلى تسيير المرور بشكل محكم والقضاء على الاختناق المروري الذي تعرفه عاصمة البلاد.

ويندرج تنصيب الإشارات الضوئية، ضمن المخطط الأصفر الجديدة لتطوير وعصرنة العاصمة، وقد تم القيام بتجارب ميدانية لإنجاز 260 تقاطع كمرحلة أولى، حيث مست هذه العملية، كل من شارع محمد بلوزداد، شارع المعدومين، وشارع حسيبة بن بوعلي وضمت 20 مفترق طرق.

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