وزير الداخلية يشرف على استقبال فريق الإنقاذ الجزائري

أشرف وزير الداخلية ابراهيم مراد بمطار بوفاريك العسكري، ظهر الإثنين، على استقبال فريق الإنقاذ الجزائري بعد انتهاء مهمته بسوريا.

وكان في استقبال فريق الإنقاذ بمطار بوفاريك العسكري كل من وزير الداخلية ابراهيم مراد والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف.

وحطت ظهر الإثنين بمطار بوفاريك، الطائرة العسكرية التي تقل فريق الحماية المدنية الذي كان في بعثة خاصة موجهة للبحث والإنقاذ في سوريا.

وعاد فريق الحماية المدنية اليوم الاثنين إلى الجزائر بعد انتهاء عملية البحث والإنقاذ إثر الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا, وذلك وسط إشادة واسعة بالجهود التي بذلوها في الإسعاف والإنقاذ طيلة تواجدهم بهذا البلد الشقيق.

وكان في استقبال فريق الحماية المدنية بالقاعدة العسكرية ببوفاريك (البليدة) كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد، والمدير العام للحماية المدنية, العقيد بوعلام بوغلاف، ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي.

وبعد انتهاء مهامه, حظي فريق الحماية المدنية باستقبال من طرف محافظ مدينة حلب وذلك تقديرا للجهود التي بذلها أفراده طيلة فترة تواجدهم بعين المكان, كما منحهم درع المحافظة.

يذكر أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, كان قد تقدم بتحياته إلى أفراد الحماية المدنية المتواجدين بكل من تركيا وسوريا للمساهمة في جهود الإغاثة وإسعاف المنكوبين.