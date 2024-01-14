وزير الداخلية يشرف على تنصيب والي غليزان الجديد

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد يوم الأحد، على مراسم التنصيب الرسمي لسامي مجوبي واليا جديدا لغليزان.

ووقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم 2 جانفي الجاري، مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين سامي مجوبي واليا لغليزان.

وكان الرئيس تبون قد أنهى مهام والي غليزان السابق عبد السلام لكحل عياط شهر نوفمبر الماضي. إلى جانب رئيس دائرة زمورة، ومسؤولين في قطاع التربية بنفس الولاية.

وقال بيان للرئاسة آنذاك أن إجراءات الرئيس جاءت “بعد ثبوت تقاعس (المسؤولين المعنيين) في تطبيق تعليماته. واكتشاف وجود تقارير كاذبة تخفي الحقائق في تنفيذ برامج التنمية بالولاية”.

وسبق لوالي غليزان الجديد سامي مجوبي، أن شغل منصب الأمين العام لكل من ولايتي عين تيموشنت والطارف.