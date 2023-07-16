وزير الداخلية يصل كينيا للمشاركة في اجتماع تنسيقي للاتحاد الإفريقي

حل وزير الداخلية، إبراهيم مراد، الأحد، بجمهورية كينيا للمشاركة في أشغال الدورة الـ5 لاجتماع التنسيق نصف السنوي بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.

وبصفته الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حل وزير الداخلية بمطار بمطار نيروبي بجمهورية كينيا للمشاركة في الاجتماع التسيقي الذي ينعقد يوم 16 جويلية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية فقد كان في استقبال مراد السلطات الكينية وكذا ممثلي لجنة الاتحاد الإفريقي.

وخلال هذا الاجتماع يجدد الوزير على حرص الجزائر للاندماج السياسي والاقتصادي الفعلي في القارة الإفريقية. كما ينقل التزام رئيس الجمهورية للإسهام في توفير الظروف الملاءمة لتجسيد الأجندة التنموية 206، ومن بينها التكريس الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتحرير اقتصادها.