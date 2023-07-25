وزير الداخلية يعاين الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات في البويرة وبجاية (صور)

على متن طائرة هليكوبتر

على متن طائرة هليكوبتر، عاين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد يوم الثلاثاء، المناطق المتضررة جراء حرائق الغابات بولايتي البويرة وبجاية.

ورافق الوزير مراد في البويرة، المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف. حيث اطلع المسؤولان ببلدية الزبربر على “ظروف عمل أعوان الحماية المدنية، ومدى التكفّل بالمواطنين”.

وبعد أن ترحم على أرواح ضحايا هذه الحرائق التي مست عدة ولايات، أكد الوزير أن “مصالح الدولة ستتكفل بتعويض المتضررين، وأن اللجان المحلية باشرت عملها في هذا الشأن”.

وبولاية بجاية، تفقد الوزير مراد عمليات الإخماد الجارية من خلال الطلعات الجوية لطائرات الإطفاء. حيث أكد “ضرورة الإبقاء على درجة التأهب إلى غاية الإخماد النهائي للحرائق”.

وخلال استماعه لانشغالات المواطنين، أثنى مراد على “المساهمة الكبيرة للسكان في عمليات الإطفاء، والتآزر الذي يميز أبناء الجزائر في مثل هذه الكوارث”.

وبمطار عبان رمضان في بجاية، اطلع الوزير على وتيرة التدخلات الجوية لإخماد الحرائق، أين ثمن “الدور الكبير للقوات الجوية”. منوّها “بمستوى الفعالية التي ميزت طلعاتها للإطفاء”.