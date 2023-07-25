-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
على متن طائرة هليكوبتر

وزير الداخلية يعاين الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات في البويرة وبجاية (صور)

الشروق أونلاين
  • 288
  • 0
وزير الداخلية يعاين الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات في البويرة وبجاية (صور)
ح.م
وزير الداخلية مع المدير العام للحماية المدنية

على متن طائرة هليكوبتر، عاين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد يوم الثلاثاء، المناطق المتضررة جراء حرائق الغابات بولايتي البويرة وبجاية.

ورافق الوزير مراد في البويرة، المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف. حيث اطلع المسؤولان ببلدية الزبربر على “ظروف عمل أعوان الحماية المدنية، ومدى التكفّل بالمواطنين”.

وبعد أن ترحم على أرواح ضحايا هذه الحرائق التي مست عدة ولايات، أكد الوزير أن “مصالح الدولة ستتكفل بتعويض المتضررين، وأن اللجان المحلية باشرت عملها في هذا الشأن”.

وبولاية بجاية، تفقد الوزير مراد عمليات الإخماد الجارية من خلال الطلعات الجوية لطائرات الإطفاء. حيث أكد “ضرورة الإبقاء على درجة التأهب إلى غاية الإخماد النهائي للحرائق”.

وخلال استماعه لانشغالات المواطنين، أثنى مراد على “المساهمة الكبيرة للسكان في عمليات الإطفاء، والتآزر الذي يميز أبناء الجزائر في مثل هذه الكوارث”.

وبمطار عبان رمضان في بجاية، اطلع الوزير على وتيرة التدخلات الجوية لإخماد الحرائق، أين ثمن “الدور الكبير للقوات الجوية”. منوّها “بمستوى الفعالية التي ميزت طلعاتها للإطفاء”.

مقالات ذات صلة
الفرنسيون يتحسرون على مآل مصالحهم في الجزائر

الفرنسيون يتحسرون على مآل مصالحهم في الجزائر

هذه أصناف المحاصيل الفلاحية المتضرّرة من الحرارة القياسية

هذه أصناف المحاصيل الفلاحية المتضرّرة من الحرارة القياسية

الهلال الأحمر الجزائري يوجّه 4 قوافل من المساعدات للمتضرّرين من الحرائق

الهلال الأحمر الجزائري يوجّه 4 قوافل من المساعدات للمتضرّرين من الحرائق

أسعار البيض تتراجع في الأسواق

أسعار البيض تتراجع في الأسواق

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 24 جويلية 2023

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 24 جويلية 2023

هذه ساعة فتح الأرضية الخاصة بتأكيد التسجيلات الأولية

هذه ساعة فتح الأرضية الخاصة بتأكيد التسجيلات الأولية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد