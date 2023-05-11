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الجزائر

وزير الداخلية يعلن عن برنامج تكميلي خاص لولاية الجلفة

الشروق أونلاين
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وزير الداخلية يعلن عن برنامج تكميلي خاص لولاية الجلفة
ح.م
جانب من الزيارة

أعلن وزير الداخلية، ابراهيم مراد، الخميس، عن إقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لبرنامج تكميلي خاص لولاية الجلفة.

وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارة عمل وتفقد فادته إلى الولاية لمعاينة عديد المشاريع التنموية.

الوزير وخلال اجتماعه بوالي الولاية، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، وإطارات آخرين أكد على ضرورة المضي لجعل ولاية الجلفة محرك الاقتصاد على المستوى الوطني، وقاطرة للتنمية نظرا للمؤهلات والمقومات التي تحوزها.

كما كشف مراد عن غلاف مالي هام ستستفيد منه الولاية يتناسب مع طموحات و تطلعات مواطني الولاية.

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