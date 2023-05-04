وزير الداخلية يعلن عن تفاصيل عمليات اقتناء واستئجار طائرات الإطفاء

كشف وزير الداخلية، ابراهيم مراد، الخميس، عن تفاصيل عملية اقتناء وكذا استئجار طائرات الإطفاء المختصة في مكافحة الحرائق، تحسبا لفصل الصيف.

وخلال جلسة خصصت لطرح الأسئلة بمجلس الأمة، أوضح الوزير أن وزارة الدفاع كانت قد باشرت الإجراءات اللازمة لاقتناء 4 طائرات قاذفة للمياه روسية الصنع.

وكان من المفترض حسب مراد، أن تكون الجزائر قد استلمت هذه الطائرات لكن الأوضعاء بين روسيا وأوكرانيا نظير الحرب حالت دون ذلك.

غير أن الوزير كشف عن استلام طائرة واحدة خلال الأسابيع القليلة القائمة، وهذا بعد تدخل السلطات العمومية واتخاذ اجراءات خاصة.

كما باشرت السلطات العمومية، يقول الوزير، إجراءات استئجار 6 طائرات قاذفة للمياه مرفقة بطاقم تقني للملاحة الجوية والتي سيتم استلامها خلال الأيام القادمة.

من جهته، الدرك الوطني أبدى جاهزيته لمرافقة الوزارة من خلال تسخير 22 مروحية تابعة لها في عملية الاستطلاع، المراقبة والإجلاء.

وفي ذات السياق، وقصد تعزيز البنية التحتية للتدخل الجوي تم مباشرة إجراءات انجاز مغابة المروحيات العمودية على مستوى 10 ولايات لاستعمالها في عمليات الإقلاع والهبوط بغرض التقليل من أوقات دورانها والسماح لها بالتزود بالماء والوقود على مستوى الغابات الكبيرة.

كما تم تطوير طائرات بدون طيار “درون” محلية الصنع لاستغلالها في عملية الرصد، الإنذار والوقاية في مجال الحرائق. يؤكد وزير الداخلية.