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الجزائر

وزير الداخلية يكشف موعد استلام هذا الطريق الإستراتيجي

الشروق أونلاين
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وزير الداخلية يكشف موعد استلام هذا الطريق الإستراتيجي

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهئية العمرانية، ابراهيم مراد، موعد استيلام الشطر الاور من الطريق الرابط بين المركب الاولمبي “محمد بوضياف” و بن عكنون باتجاه خرايسية (الطريق الاجتنابي الثاني).

وخلال خرجة ميدانية أجراها الوزير مراد، في الجزائر العاصمة، اليوم السبت، أكد أن الشطر الاول من هذا الطريق، سيتم استلامه شهر جويلية المقبل، مفيدا بأن السلطات العمومية تولي عناية قصوى لتحسين انسيابية الحركة المرورية بالعاصمة و فك الاختناق عنها، موضحا في الوقت ذاته، بضرورة المضي في استكمال المشاريع ذات الصلة في أحسن الآجال.

و أضاف الوزير  مراد، بأن هذه المشاريع و المنشآت تتزامن مع تدابير أخرى، على غرار تكييف مخططات النقل العمومي و تعزيزها و كذا التسيير العصري لحركة المرور في إطار مقاربة مدمجة متعددة القطاعات.

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