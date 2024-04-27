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الجزائر

وزير الداخلية ينصب أربع ولاة

الشروق أونلاين
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وزير الداخلية ينصب أربع ولاة

 أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم السبت، على تنصيب أربع ولاة، في إطار الحركة الجزئية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ومسّت هذه العملية أربع ولايات، ويتعلق الأمر بكل من عيسى عزيز بوراس واليا على عين الدفلى وعبد الغاني فيلالي واليا على ورقلة ومصطفى أغامير واليا على برج باجي مختار وعبد الرحمان دحيمي واليا على أولاد جلال.

وفي تصريح له، نقله التلفزيون العمومي، قال وزير الداخلية ابراهيم مراد، أن عملية التحويل تأتي في إطار حرص السيد الرئيس على متابعة الأداء المحلي والدفع بالتنمية المحلية بهذه المناطق.

واكد الوزير مراد، أن الولاة المعينون سيلتحقون بولاياتهم الجديدة لمباشرة مهامهم الجديدة بعد إمضائهم محاضر التنصيب، مضيفا بأن كل الولايات يولي لها السيد الرئيس الأهمية البالغة وستشهد حركية تنموية على مستوى كل القطاعات.

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