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الجزائر

وزير الداخلية يُستقبل من قبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي

الشروق أونلاين
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وزير الداخلية يُستقبل من قبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي
ح.م
جانب من اللقاء

أُستقبل وزير الداخلية إبراهيم مراد رفقة كل من وزير الصحة ووزيرة التضامن الوطني ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، مساء الثلاثاء بطرابلس، من قبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية أن الوزير إبراهيم مراد أكد التزام الجزائر قيادةً وشعباً بالتضامن اللامشروط مع الشعب الليبي الشقيق.

ونقل وزير الداخلية تعازي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لدولة ليبيا و الشعب الليبي في المحنة التي ألمت به على خلفية الإعصار الذي ضرب البلاد.

وأكد الوفد أن الجزائر بدأت بإرسال مساعدات إنسانية هامة إلى ليبيا عن طريق جسر جوي مكون من 8 طائرات تابعة للجيش الجزائري متمثلةً في فرق إنقاذ متخصصة ومواد غذائية وطبية وألبسة وخيم.

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