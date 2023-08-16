وزير الداخلية يُعاين مشاريع بخنشلة ويُشدد على احترام آجال التسليم

شدد وزير الداخلية إبراهيم مراد، الأربعاء على احترام الآجال المحددة لتسليم عدد من المشاريع بخنشلة.

وعاين مراد، الأربعاء، خلال زيارته التفقدية إلى ولاية خنشلة، مشروع إنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة على طول 20 كلم.

ودعا وزير الداخلية القائمين على المشروع إلى احترام الآجال المحددة وتسليم المشروع في 16 شهر.

والمشروع سيسهل حركة المرور ويقضي على النقاط السوداء للحركة المرورية وسيربط بين شمال الولاية وجنوبها.

وسيتم إنجاز معظم مقاطعه بالمنطقة الجبلية بالمدخل الغربي والجنوبي للولاية بغلاف مالي يقدر ب 910 مليون دج، حيث تبين أن نسبة الأشغال به 72 % .

وفي تدخله أكد الوزير على ضرورة تقديم الوضعية المالية الشهرية للمشاريع وعدم تركها حتى نهاية الإنجاز لتمكين صاحب المشروع بتسديد الوضعيات قبل نهاية السنة المالية، مشددا في ذات السياق على ضرورة احترام الآجال التعاقدية للمشاريع.

كما عاين الوزير مرّاد أشغال إنجاز الطريق الولائي رقم 08 الرابط بين ششار-سيار الميتة على مسافة 66 كلم بغلاف مالي يقدر بـ 17 مليون دج و بنسبة اشغال 90 % .

وأكد الوزير بأن تأهيل هذا الطريق سيساهم في خلق ديناميكية تجارية بكل القرى المتواجدة عبر هذا المقطع المؤدي الى الولايات الجنوبية مرورا بالمناطق الفلاحية بالولاية.