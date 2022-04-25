وزير الدفاع الأسترالي يتحدّث عن “الاستعداد للحرب” مع الصين

حذّر وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون من مغبّة الاتفاق الأمني الذي وقعته الصين مع جزر سليمان القريبة من بلاده.

واعتبر داتون في سياق حديثه عن التحرّكات الصينية، أنّ “الاستعداد للحرب” هو الطريقة الوحيدة للحفاظ على السلام في المنطقة، حسبه.

وقال داتون في تصريح تلفزيوني:”الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحفاظ على السلام، هي الاستعداد للحرب، وأن تكون الدولة قوية”.

الصين توقّع اتفاقا أمنيا مثيرا للجدل مع جزر سليمان

يوم 19 أفريل، أعلنت الصين عن توقيع اتفاق أمني مع جزر سليمان الواقعة في المحيط الهادي. وسط مخاوف غربية من تنامي النفوذ الصيني في المنطقة.

وحسب ما نقلته رويترز، فقد صرّح المتحدث باسم الخارجية الصينية بأن الاتفاقية قد وقّعت مؤخرا من قبل وزير الخارجية وانغ يي ووزير خارجية جزر سليمان.

وتخشى أستراليا من أن تسمح الاتفاقية للصين، بالتمركز عسكريا على بعد 2000 كيلومتر من أراضيها.

وأجرى وزير التنمية الدولية والمحيط الهادي الأسترالي زيارة إلى جزر سليمان في الأسبوع الماضي. في محاولة لإثناء سلطات البلاد عن توقيع الاتفاق الأمني مع الصين.

كما ذكر البيت الأبيض يوم الإثنين أن وفدا أمريكيا رفيع المستوى سيسافر أيضا إلى جزر سليمان هذا الأسبوع، لمناقشة المخاوف بشأن الوجود العسكري للصين بالمنطقة.