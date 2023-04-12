وزير الدفاع البرازيلي يستقبل الفريق أول شنقريحة

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الأربعاء، من قبل وزير الدفاع البرازيلي جوزيه موسيو مونتيرو.

جاء هذا في اليوم الثالث من زيارة الفريق أول شنقريحة إلى البرازيل، للمشاركة في معرض “LAAD-2023” للدفاع.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد سلّم شنقريحة وزير الدفاع البرازيلي رسالة خطية من رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون.

وأكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالمناسبة، أن الرئيس تبون “يولي اهتماما خاصا للارتقاء بالعلاقات الجزائرية البرازيلية في كافة القطاعات، وبالأخص في مجال التعاون العسكري”.

كما أشار الفريق أول إلى أن حضوره لمعرض “LAAD-2023″، “دليل على حرص القيادة العليا للجيش الجزائري، على تطوير تعاونها العسكري مع أحد بلدان مجموعة بريكس”.