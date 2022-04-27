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وزير الدفاع التونسي يشارك في اجتماع للناتو بحضور إسرائيل

الشروق أونلاين
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وزير الدفاع التونسي يشارك في اجتماع للناتو بحضور إسرائيل
أرشيف
وزير الدفاع التونسي عماد مميش

شارك وزير الدفاع التونسي عماد مميش في اجتماع للناتو حول أوكرانيا، بحضور ممثل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن مشاركة 43 دولة من داخل الناتو وخارجه في الاجتماع، بينها تونس وإسرائيل.

وعقد الاجتماع الذي دعا إليه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا.

وفي ردود الفعل، طالب المحلل السياسي طارق الكحلاوي وزارة الدفاع التونسية بتقديم “توضيح فوري حول الموضوع”.

وحذّر الكحلاوي في حديث لإذاعة محلية، من تأثير ذلك على التوازنات العالمية والإقليمية، لا سيما ما يتعلّق بموقف الجزائر من التطبيع.

وأكّدت وزارة الدفاع التونسية في وقت لاحق، مشاركة وزير الدفاع عماد مميش في “المؤتمر الذي تحتضنه مدينة رامشتاين بألمانيا.. بدعوة من نظيره الأمريكي”.

وجاء في بيان للوزارة التونسية أنّ “تونس تدعم كل مبادرة دولية في سبيل معالجة وحلّ النزاعات. وفقاً لمبادئ منظمة الأمم المتحدة والشرعية الدولية ونهج الحوار المسؤول”.

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