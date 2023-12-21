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وزير الدفاع السعودي في بريطانيا

الشروق أونلاين
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وزير الدفاع السعودي في بريطانيا
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وزير الدفاع السعودي

وصل وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبدالعزيز يوم الخميس، إلى العاصمة البريطانية لندن، في زيارةٍ رسمية، حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن زيارة الوزير، جاءت بناء على توجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وسيلتقي الوزير السعودي خلال الزيارة، عددًا من المسؤولين البريطانيين. “لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”، يقول المصدر.

وتتقاطع هذه الزيارة مع استمرار عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، لليوم الـ79 على التوالي. ما خلف استشهاد ما يزيد عن 20 ألف فلسطينيا.

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