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وزير الدفاع السعودي من البيت الأبيض: لابد من وقف إطلاق النار في غزة

الشروق أونلاين
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وزير الدفاع السعودي من البيت الأبيض: لابد من وقف إطلاق النار في غزة
ح.م
وزير الدفاع السعودي ومستشار الأمن القومي الأمريكي

أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، يوم الثلاثاء، بالبيت الأبيض، على  ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق. 

جاء ذلك في لقائه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، حيث جرى خلال اللقاء “استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأحداث في غزة”.

وأكد وزير الدفاع السعودي حسب وكالة الأنباء السعودية، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وشدد الوزير السعودي على ضروروة “العمل على استعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة”.

“وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يكفل تحقيق السلام العادل والشامل”، يضيف المصدر ذاته.

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