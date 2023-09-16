-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يغادر إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة (صور)
العالم

وزير الدفاع الصيني يخضع للتحقيق بشأن شراء معدّات عسكرية

الشروق أونلاين
  • 570
  • 0
وزير الدفاع الصيني يخضع للتحقيق بشأن شراء معدّات عسكرية
أرشيف
وزير الدفاع الصيني

نقلت وكالة رويترز يوم الجمعة أن وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو يخضع للتحقيق، بشأن شراء معدّات عسكرية.

وقالت مصادر على اتصال مع الجيش الصيني لرويترز إن التحقيق مع الوزير الغائب عن الأنظار منذ أسبوعين، يتعلق بشراء معدات عسكرية، من دون أن تضيف تفاصيل أخرى بشأن القضية.

وأضافت المصادر أن 8 مسؤولين كبارا من وحدة المشتريات بالجيش الصيني، التي عملت تحت قيادة وزير الدفاع بين 2017 و2022، يخضعون أيضا لتحقيق لجنة فحص الانضباط بالجيش.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الحكومة الأمريكية تعتقد أن الوزير الصيني قد وضع قيد التحقيق.

كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مصدر قريب من صنع القرار في بكين، إن وزير الدفاع قد اقتيد الأسبوع الماضي للاستجواب.

مقالات ذات صلة
غوتيريش: الأمم المتحدة ستعمل “بكل الطرق الممكنة” على توصيل المساعدات إلى المغرب وليبيا

غوتيريش: الأمم المتحدة ستعمل “بكل الطرق الممكنة” على توصيل المساعدات إلى المغرب وليبيا

بوتين قريبا في زيارة لكوريا الشمالية

بوتين قريبا في زيارة لكوريا الشمالية

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2946 وفاة و5674 إصابة

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2946 وفاة و5674 إصابة

أردوغان يلوّح بالتخلّي عن طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي (فيديو)

أردوغان يلوّح بالتخلّي عن طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي (فيديو)

بعد انتشار فيروس معدي.. الصين تخطط مجددا للإغلاق

بعد انتشار فيروس معدي.. الصين تخطط مجددا للإغلاق

إعدام عسكريين اثنين بتهمة الخيانة في السعودية

إعدام عسكريين اثنين بتهمة الخيانة في السعودية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد