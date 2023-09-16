وزير الدفاع الصيني يخضع للتحقيق بشأن شراء معدّات عسكرية

نقلت وكالة رويترز يوم الجمعة أن وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو يخضع للتحقيق، بشأن شراء معدّات عسكرية.

وقالت مصادر على اتصال مع الجيش الصيني لرويترز إن التحقيق مع الوزير الغائب عن الأنظار منذ أسبوعين، يتعلق بشراء معدات عسكرية، من دون أن تضيف تفاصيل أخرى بشأن القضية.

وأضافت المصادر أن 8 مسؤولين كبارا من وحدة المشتريات بالجيش الصيني، التي عملت تحت قيادة وزير الدفاع بين 2017 و2022، يخضعون أيضا لتحقيق لجنة فحص الانضباط بالجيش.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الحكومة الأمريكية تعتقد أن الوزير الصيني قد وضع قيد التحقيق.

كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مصدر قريب من صنع القرار في بكين، إن وزير الدفاع قد اقتيد الأسبوع الماضي للاستجواب.