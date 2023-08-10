وزير الدفاع اللبناني يتعرض لمحاولة اغتيال

تعرض وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، الخميس، لمحاولة اغتيال في منطقة الحازمية محلة جسر الباشا بالعاصمة بيروت.

وقالت وسائل إعلام لبنانية من بينها قناة “أم تي في”: تعرض موكب الوزير لإطلاق نار في منطقة جسر الباشا في العاصمة بيروت والوزير سليم بخير في مكان آمن لكن سيارته أصيبت بعدة طلقات.

وأضافت أن الوزير نجا من محاولة اغتيال بعدما تمّ إطلاق النار على سيارته بشكل مباشر من قبل مجهولين في منطقة الحازمية.

وأعلن الوزير في اتصال هاتفي مع ذات القناة، أنه بخير وهو في المستشفى، مشيرا إلى “تضرر الزجاج الخلفي للسيارة”.