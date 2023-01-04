وزير الرياضة الإيراني: بريطانيا ثعلب عجوز يُثير الفتن

مشهد سبق إحدى مقابلات منتخب إيران في مونديال 2022.

اتّهم وزير إيراني حكومة بريطانيا بِالتخطيط لِتمرّد داخل صفوف منتخب بلاده لِكرة القدم، في منافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

ولعب منتخب إيران في المونديال الأخير، ضمن الفوج الثاني الذي ضمّ فرق إنجلترا وبلاد الغال وأمريكا.

وقال وزير الرياضة الإيراني حميد سجادي أمام برلمانيي بلاده، إن الحكومة البريطانية خطّطت لِكي يتمرّد لاعبو المنتخب الفارسي في مونديال 2022، وينسحبوا من التظاهرة.

جاء ذلك استنادا إلى تقرير نشرته الصحيفة البريطانية “الغارديان”، الأربعاء.

وأضاف المسؤول الحكومي الإيراني أن المؤامرة أُحبطت، واصفا بريطانيا بـ “الثعلب العجوز” الذي سعى لـ “فتنة كبرى”.

وأمعنت وسائل الإعلام الغربي خلال مونديال 2022 في نقل كلّ ما يسوء لِمنتخب إيران، في ظرف أمني عصيب مرّ به البلد الآسيوي.