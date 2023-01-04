-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

وزير الرياضة الإيراني: بريطانيا ثعلب عجوز يُثير الفتن

الشروق الرياضي
  • 212
  • 0
وزير الرياضة الإيراني: بريطانيا ثعلب عجوز يُثير الفتن
ح.م
مشهد سبق إحدى مقابلات منتخب إيران في مونديال 2022.

اتّهم وزير إيراني حكومة بريطانيا بِالتخطيط لِتمرّد داخل صفوف منتخب بلاده لِكرة القدم، في منافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

ولعب منتخب إيران في المونديال الأخير، ضمن الفوج الثاني الذي ضمّ فرق إنجلترا وبلاد الغال وأمريكا.

وقال وزير الرياضة الإيراني حميد سجادي أمام برلمانيي بلاده، إن الحكومة البريطانية خطّطت لِكي يتمرّد لاعبو المنتخب الفارسي في مونديال 2022، وينسحبوا من التظاهرة.

جاء ذلك استنادا إلى تقرير نشرته الصحيفة البريطانية “الغارديان”، الأربعاء.

وأضاف المسؤول الحكومي الإيراني أن المؤامرة أُحبطت، واصفا بريطانيا بـ “الثعلب العجوز” الذي سعى لـ “فتنة كبرى”.

وأمعنت وسائل الإعلام الغربي خلال مونديال 2022 في نقل كلّ ما يسوء لِمنتخب إيران، في ظرف أمني عصيب مرّ به البلد الآسيوي.

مقالات ذات صلة
إدارة نادي بولونيا تُحدّد شرطا لِانتداب “فارس”

إدارة نادي بولونيا تُحدّد شرطا لِانتداب “فارس”

انطلاق عملية بيع تذاكر ودية المنتخب المحلي أمام غانا

انطلاق عملية بيع تذاكر ودية المنتخب المحلي أمام غانا

بن رحمة يرد على ديفيد مويز ويوجه له رسالة قوية

بن رحمة يرد على ديفيد مويز ويوجه له رسالة قوية

الشروع في بيع تذاكر المقابلات الأربع الأولى لـ “شان” 2023

الشروع في بيع تذاكر المقابلات الأربع الأولى لـ “شان” 2023

مبابي وهالاند على رأس التشكيلة الأغلى في العالم

مبابي وهالاند على رأس التشكيلة الأغلى في العالم

“ذي بست أور نوثينغ”.. قبعات نجوم كرة القدم التي رفعت شاب تونسي إلى العالمية

“ذي بست أور نوثينغ”.. قبعات نجوم كرة القدم التي رفعت شاب تونسي إلى العالمية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد