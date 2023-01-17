وزير الرياضة الإيفواري: ما حققته الجزائر من إنجازات رياضية يؤهلها لاحتضان كان 2025

قال وزير الرياضة الإيفواري بولين كلود دانو، أن ما حققته الجزائر من إنجازات رياضية، يؤهلها وبجدارة لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 .

وأضاف وزير الرياضة الإيفواري في تصريحات له مساء الاثنين من عنابة أن “نجاح بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين تؤهل لتنظيم بطولة كأس إفريقيا للأمم “كان ” المقبلة 2025″.

وأكد الوزير بولين كلود دانو، أن “شان الجزائر استثنائية و محاطة بكل عوامل النجاح” وتعد عاملا مؤهلا لتنظيم “كان” 2025″.

وأوضح الوزير الإيفواري بأن قرار تعيين البلد المنظم لأهم محفل كروي قاري بإفريقيا المتمثل في “الكان” يعود إلى هيئة الكاف غير أنه يرتكز على مقومات ومؤهلات الدول المرشحة”، مؤكدا بأن “ما حققته الجزائر من إنجازات رياضية يؤهلها وبجدارة لاحتضان الكان “.

وتابع وزير الرياضة الإيفواري: “المسؤولون في هيئة الكاف تنقلوا إلى الجزائر ولاحظوا نوعية و أهمية الإنجازات المحققة وعاشوا أجواء الشان بالملاعب التي صنعتها الجماهير الجزائرية، وكل هذه العوامل تعد مؤشرات إيجابية للمواعيد الكروية القارية المقبلة”.

وشكر الوزير الجزائر وشعبها لحفاوة وحرارة الاستقبال، داعيا الجماهير الرياضية إلى مواصلة التوافد على ملعب 19 ماي 1956 لمناصرة المنتخب الإيفواري، وصنع صور جميلة في المدرجات.