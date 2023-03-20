-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية جديدة: أمطار رعدية وزوابع رملية عبر هذه الولايات
رياضة

وزير الرياضة السعودي يعلّق على إمكانية انتقال ميسي إلى دوري “روشن”

عمر سلامي
  • 87
  • 0
وزير الرياضة السعودي يعلّق على إمكانية انتقال ميسي إلى دوري “روشن”
ح.م
ليونيل ميسي

علّق وزير الرياضة السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على إمكانية انضمام النجم الأرجنتيني ميسي، إلى أحد أندية دوري “روشن” السعودي.

وقال وزير الرياضة السعودي لوسائل إعلامية محلية بعد اجتماع الدورة 46 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المنعقد في جدة: “عن ميسي، كما قلت في لقاء سابق، إن شاء الله سندعم كل الأندية”.

وأضاف: “لا أستطيع تسمية لاعب على حساب آخر، لأن هذا عمل الأندية”.
وتابع  الأمير عبد العزيز الفيصل: “لكن يوجد آلية ويوجد معيار وميزانية لهذا الموضوع، وتصريحي واضح في هذا الشأن”.

ويرتبط النجم الأرجنتيني مع النادي الباريسي بعقد يمتد إلى نهاية موسم 2023/2022، مما يتيح له فرصة الانتقال لأيّ ناد آخر، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

مقالات ذات صلة
سعيود: اسم النادي له تأثير في الانضمام إلى المنتخب الجزائري

سعيود: اسم النادي له تأثير في الانضمام إلى المنتخب الجزائري

هذا هو برنامج “الخضر” خلال التربص الخاص بمبارتي النيجر

هذا هو برنامج “الخضر” خلال التربص الخاص بمبارتي النيجر

دورة دولية لِأشبال “الخضر” بِالجزائر

دورة دولية لِأشبال “الخضر” بِالجزائر

لماذا أصبح اللاعبون المغتربون يفضلون اللعب للجزائر بدلا من فرنسا

لماذا أصبح اللاعبون المغتربون يفضلون اللعب للجزائر بدلا من فرنسا

بن ناصر “الخلوق” يرفض حمل شارة القائد تواضعا أمام إبراهيموفيتش

بن ناصر “الخلوق” يرفض حمل شارة القائد تواضعا أمام إبراهيموفيتش

غزال منتظر السبت في تشكيلة بيشيكتاش في مواجهة إسطنبول سبور

غزال منتظر السبت في تشكيلة بيشيكتاش في مواجهة إسطنبول سبور

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد