وزير الرياضة السعودي يعلّق على إمكانية انتقال ميسي إلى دوري “روشن”
علّق وزير الرياضة السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على إمكانية انضمام النجم الأرجنتيني ميسي، إلى أحد أندية دوري “روشن” السعودي.
وقال وزير الرياضة السعودي لوسائل إعلامية محلية بعد اجتماع الدورة 46 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المنعقد في جدة: “عن ميسي، كما قلت في لقاء سابق، إن شاء الله سندعم كل الأندية”.
🚨🚨🚨🚨🚨— الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عن حضور #ميسي إلى الدوري السعودي:
• سندعم كل الأندية ولا أستطيع تسمية اللاعبين، الأندية هي من تحدد وهناك آلية ومعيار وميزانية لهذا الموضوع.
pic.twitter.com/4G0IybCHVk
— سهم (@1SMi_) March 19, 2023
وأضاف: “لا أستطيع تسمية لاعب على حساب آخر، لأن هذا عمل الأندية”.
وتابع الأمير عبد العزيز الفيصل: “لكن يوجد آلية ويوجد معيار وميزانية لهذا الموضوع، وتصريحي واضح في هذا الشأن”.
ويرتبط النجم الأرجنتيني مع النادي الباريسي بعقد يمتد إلى نهاية موسم 2023/2022، مما يتيح له فرصة الانتقال لأيّ ناد آخر، خلال سوق الانتقالات الصيفية.